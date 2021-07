Nigeria: legali del leader separatista Kanu sottoporranno il suo caso all'Unione africana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri intanto l'alta corte di Abuja ha aggiornato al prossimo 21 ottobre il processo per terrorismo e tradimento del leader secessionista, per assenza dell'imputato. L'accusa non ha spiegato l'assenza del leader di Kanu, ma i suoi avvocati si sono detti preoccupati per la sua sicurezza. In precedenza almeno sette persone sono state arrestate per aver organizzato una protesta fuori dal tribunale. Il processo giunge mentre si moltiplicano le richieste da parte delle autorità del Regno Unito affinché il governo della Nigeria spieghi dove e come è avvenuto l'arresto di Kanu, che ha doppia cittadinanza nigeriana e britannica e che dopo il suo arresto - avvenuto in un luogo ad oggi sconosciuto - è detenuto in luogo anch'esso sconosciuto. "Stiamo cercando chiarimenti dal governo nigeriano sulle circostanze dell'arresto e della detenzione di Nnamdi Kanu", ha detto Tariq Ahmad, ministro di Stato nell'ufficio affari esteri del Commonwealth, aggiungendo che il Regno Unito è pronto a fornire assistenza consolare al separatista. (segue) (Res)