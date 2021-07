Moldova: Covid, oltre il 16 per cento della popolazione immunizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Moldova sono stati somministrati finora ben 973 mila vaccini anti-Covid, che rappresentano un tasso di immunizzazione del 16,4 per cento, senza tenere conto delle persone vaccinate all'estero. La seconda dose è stata somministrata all'13,1 per cento dei cittadini residenti, secondo quanto riferito oggi dal ministero della Salute. La Moldova ha ricevuto finora oltre un milione e 300mila dosi di vaccino; le ultime 100 mila dosi sono arrivate recentemente dalla Romania. Di tutti i vaccini ricevuti, le scorte di AstraZeneca sono state utilizzate a un livello superiore al 95 per cento, Sputnik V, per il 95,7 per cento, Pfizer per il 62 per cento, Sinopharm oltre il 32 per cento, Sinovac oltre il 75 per cento e Johnson&Johnson, oltre il 72 per cento. Il dicastero ha ribadito la necessità di potenziare il processo di immunizzazione, soprattutto dopo che la variante Delta del virus è stata confermata in Moldova, con oltre 500 punti di vaccinazione aperti in Moldova a tal fine. Un numero di 474 su tutte le persone vaccinate è risultato positivo al Covid-19 dopo aver ricevuto il vaccino; tuttavia, nessuno ha avuto una forma grave della malattia. (Rob)