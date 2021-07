Covid: al grido "libertà" protesta contro green pass a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non siamo contro chi si vuole vaccinare, siamo per la libertà di farlo". Lo urlano dal palco i rappresentanti del movimento "Io Apro" che stanno manifestando in piazza del Popolo a Roma contro l'istituzione in Italia del green pass vaccinale. La manifestazione, inizialmente prevista in piazza Montecitorio, è stata spostata dalla questura, considerando l'alto numero di partecipanti, nella più capiente piazza del Popolo. Tra slogan e cartelli di protesta, una folla di alcune centinaia di persone sono scese in piazza al grido "libertà". A presidiare l'area le forze dell'ordine che, in maniera discreta, sorvegliano una manifestazione che si sta svolgendo in maniera pacifica. (Rer)