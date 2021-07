Lombardia: De Rosa (M5S), voto contrario ad assestamento di bilancio, poco per salute cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In previsione della conclusione della discussione sull'assestamento al bilancio della Regione Lombardia il M5S annuncia voto contrario al provvedimento. Massimo De Rosa, capogruppo del M5S Lombardia, spiega: "Le risorse sono scarse e, purtroppo, spese male, quello del centrodestra è un bilancio deprimente, da qui il nostro voto contrario. Si salva il salvabile, grazie al nostro lavoro emendativo, con un maggiore impegno della Lombardia a favore delle persone più fragili e per l'ambiente. È stata così scritta la prefazione del libro bianco sulle fragilità, tema sul quale lavoreremo fino alla fine della legislatura. Saranno sostenuti e aiutati coloro che hanno subìto danni da Covid, il decorso della malattia può essere molto duro. Sarà potenziata l'assistenza domiciliare delle persone con disabilità, saranno sostenute le persone autistiche nell'accesso al lavoro e si avvierà uno studio generale sulla salute dei lombardi anche per migliorare la prevenzione. Rispetto al bisogno di salute dei lombardi, in generale, la Lombardia ha davvero troppo poco a bilancio". (Com)