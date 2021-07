Sardegna: al regista nuorese Licheri premio "Raffaella Carrà'' al Pop Corn Festival del corto di Porto Santo Stefano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regista nuorese Carlo Licheri, 32 anni, ha vinto il "premio Raffaella Carrà" al Pop Corn Festival del Corto 2021 con il suo "L'ultima habanera', vincitore di altri festival del settore. Licheri è stato premiato a Porto Santo Stefano (Grosseto) da Sergio Japino, a presiedere la Giuria del festival lo scrittore Federico Moccia, con Marco Spoletini, Manuela Rima, Stefano Giovani, Carlo Griseri, Euridice Axen, Michele Sabia e Michele Suma. "Con il suo ombelico e con la sua risata, con la sua leggerezza e la sua profondità ci ha fatto compagnia emozionandoci e divertendoci. Così questo film, in un modo tutto suo ce l'ha ricordata, rievocata... Nel cortometraggio vediamo una cantante, i capelli biondi, e anche un musicista, Franco Pisano, che ce l'ha fatta amare ancora di più con il suo Tuca Tuca": è la motivazione del riconoscimento a Licheri e al suo corto, che ha come protagonista una cantante donna, bionda, che annuncia la fine della Guerra mondiale su Radio Sardegna. "Sono senza parole, commenta il giovane regista, ringrazio dal profondo del cuore Raffaella e Sergio Japino per la carezza e questo splendido dono, che spero di onorare. Grazie di cuore alla Giuria, al mio cast e alla troupe. Dedico questo premio - aggiunge Licheri - al nostro attore e amico Diego Pani, che è di Santulussurgiu, e con lui a tutto il Montiferru, all'Oristanese, alle Comunità colpite. Questo momento di gioia personale sia una carezza per loro". (segue) (Rsc)