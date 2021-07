Sardegna: al regista nuorese Licheri premio "Raffaella Carrà'' al Pop Corn Festival del corto di Porto Santo Stefano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è l'unico riconoscimento di queste ore per "L'ultima habanera": quasi contemporaneamente alla premiazione di Porto Santo Stefano, all'Andaras - Traveling Film Festival di Fluminimaggiore, Enrica Mura, attrice protagonista del corto, ha ricevuto una menzione speciale per l'interpretazione del personaggio di Bruna "per aver interpretato con carattere, stile, personalità, il tormentato e anticonformista personaggio di Bruna, in bilico tra orgoglio e delusioni, e per aver sostenuto con la sua voce una originale versione in lingua sarda della Carmen". Felice e orgogliosa, l'attrice commenta: "Voglio ringraziare nuovamente Fluminimaggiore e l'Andaras Film Festival per questo premio, sono onorata di aver ricevuto così tanto affetto da tutti durante la serata finale. Un ringraziamento a Carlo Licheri, alla troupe e al cast per questo progetto che porto nel cuore da quando è nato e del quale siamo sempre stati molto orgogliosi". (Rsc)