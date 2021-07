America Latina e Caraibi: Fmi prevede crescita del 5,8 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle esportazioni latinoamericane è cresciuto dell’8,9 per cento nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, consolidando un cambio di tendenza dopo la contrazione causata dalla pandemia di Covid-19. E’ quanto si legge nel rapporto “Stime delle tendenze commerciali dell’America Latina e dei Caraibi” stilato dalla Banca interamericana di sviluppo (Bid), secondo cui il calo del valore delle vendite esterne nel 2020 è stato del 9 per cento. Secondo lo studio le esportazioni dovrebbero continuare a crescere nei prossimi mesi. Tuttavia, la ripresa è ancora fragile poiché è stata trainata esclusivamente dall'aumento dei prezzi all’esportazione. "La pandemia continuerà ad avere un impatto sui mercati domestici nei prossimi mesi", ha affermato Paolo Giordano, economista della Bid. ”Importare la crescita dal resto del mondo attraverso il commercio internazionale sarà essenziale per superare la peggiore crisi economica del secolo scorso”. (segue) (Nys)