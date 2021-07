America Latina e Caraibi: Fmi prevede crescita del 5,8 per cento nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi quattro mesi del 2021 i prezzi di alcuni prodotti di base esportati dall'America Latina si sono avvicinati al massimo storico. Più pronunciato è stato il trend al rialzo del prezzo dei prodotti estrattivi, in particolare minerale di ferro (93,6 per cento), rame (57,9 per cento) petrolio (41,7 per cento). Più variegata la performance dei prodotti agricoli: soia (60 per cento), zucchero (27 per cento) e caffè (11,9 per cento). Secondo la Bid la riattivazione dell'economia mondiale, trainata anche dai massicci stimoli fiscali e monetari in diversi paesi del mondo, e dal deprezzamento del dollaro Usa, ha giocato un ruolo fondamentale nell'evoluzione dei prezzi. (Nys)