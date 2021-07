Indonesia: preoccupa l’inefficacia del vaccino cinese, il governo pensa a una terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupate dall’ondata di contagi tra le persone vaccinate con il siero cinese Sinovac, le autorità dell’Indonesia stanno considerando l’idea di somministrare una terza dose contro il Covid-19 ai propri cittadini. Lo scrive il quotidiano “The Straits Times”, ricordando come l’Indonesia sia attualmente l’epicentro della pandemia in Asia con record giornalieri di contagi e decessi. Finora quattro quinti dei 173 milioni di dosi di vaccini arrivati in Indonesia sono prodotti da Sinovac. A sollevare i primi dubbi sulla reale efficacia dei vaccini cinesi – già messa in discussione dalle autorità sanitarie di diversi Paesi tra cui Brasile e Cile – è stata la morte di 400 di operatori sanitari già vaccinati con Sinovac a partire dallo scorso giugno. Inoltre, uno studio pubblicato questa settimana mostra che gli anticorpi attivati dal vaccino cinese perdono notevolmente effetto a sei mesi dalla seconda dose per la maggior parte dei pazienti. Il governo ha già iniziato questo mese a somministrare una terza dose di vaccino agli operatori sanitari, utilizzando tuttavia in tal caso quello prodotto dalla casa farmaceutica statunitense Moderna.(Fim)