Romania: ministero Salute, dal 2 agosto al via vaccinazione dei giovani tra 12 e 17 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione dei cittadini romeni di età compresa tra 12 e 17 anni da Covid-19 inizierà il 2 agosto con le somministrazioni del preparato Moderna. Lo ha detto Valeriu Gheorgita, direttore del Comitato nazionale per il coordinamento delle vaccinazioni sotto il ministero della Salute, durante un briefing con la stampa. "A partire dal 2 agosto, la Romania sarà in grado di vaccinare la fascia di popolazione di età compresa tra 12 e 17 anni con il vaccino Moderna. Dal prima agosto, sulla piattaforma online sarà disponibile una voce per coloro che desiderano essere vaccinati", ha affermato Gheorgita durante il briefing trasmesso sulla pagina Facebook del ministero della Salute rumeno. Secondo il funzionario romeno, i minori riceveranno due dosi del vaccino con un intervallo di 28 giorni, ma per poter ottenere l’inoculazione dovranno esporre il consenso di un genitore o di un tutore legale. A oggi, circa 4,8 milioni di persone sono state completamente vaccinate in Romania e quasi 5 milioni in più hanno ricevuto la prima dose del vaccino. (Rob)