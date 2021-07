Cina: inondazioni Henan, bilancio delle vittime sale a 71

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime delle alluvioni nella provincia di Henan, nella Cina centrale, è salito a 71. Lo hanno riferito le autorità locali. Il governo cinese stanzierà diversi miliardi di yuan dai fondi di riserva del bilancio centrale per sostenere la ricostruzione nella regione della regione ed altre zone gravemente colpite dalle inondazioni, come ha dichiarato di recente il premier cinese Li Keqiang in occasione di una videoconferenza per il controllo delle inondazioni e per i soccorsi alla siccità, diversi giorni dopo che le piogge monsoniche hanno colpito numerose aree della Cina. Fino a ieri, a seguito delle inondazioni dello scorso 16 luglio, è stato stimato che più di 852 mila persone sono state costrette a sfollare, sono stati colpiti circa 876,6 mila ettari di colture e 24.474 abitazioni sono state distrutte. (Cip)