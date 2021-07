Cina: pianificazione familiare, governo propone un emendamento alla legge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia giunge a seguito di quanto annunciato dall'Amministrazione nazionale per la sicurezza sanitaria, secondo cui i regimi assicurativi per la maternità disposti dal governo cinese copriranno le spese delle donne lavoratrici che partoriscono il loro terzo figlio. La nuova disposizione servirà come misura supplementare alla politica sulle nascite del terzo figlio recentemente rivista dalla Cina. L'agenzia governativa ha promesso un rimborso rapido e completo delle spese mediche e del sussidio al momento della nascita del terzo figlio. L'amministrazione ha anche esortato i dipartimenti sanitari locali a fare del loro meglio per attuare tutte le misure di supporto per la politica dei tre figli. (Cip)