Regno Unito: Fmi, previsioni crescita riviste al rialzo per il 2021

- Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo le previsioni sull'economia britannica nel 2021, prevedendo una crescita del 7 per cento per l'anno in corso, in aumento dell'1,7 per cento rispetto alle previsioni rilasciate lo scorso aprile. La revisione delle prospettive per il 2022 invece risulta essere leggermente calata rispetto a quanto pronosticato nel rapporto di aprile, con la previsione di un 4,8 per cento di crescita, in calo dello 0,3 per cento rispetto alla stima precedente.(Rel)