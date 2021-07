Repubblica Ceca: hacker dicono di aver rubato dati da uffici pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di hacker sta cercando di vendere sul “dark web” dati che affermano essere provenienti da agenzie pubbliche ceche. Lo riporta l’emittente radiofonica “Cesky rozhlas”. I dati sarebbero stati rubati alla società Gordic, i cui sistemi informativi sono utilizzati da migliaia di uffici pubblici nel Paese, tra i quali i ministeri della Difesa e dell’Interno. Gordic ha riferito di non aver osservato alcuna perdita di dati ma l’Agenzia ceca di sicurezza informativa e cibernetica ha aperto un’indagine. Il gruppo di hacker ha aperto un’asta per 52 gigabyte di dati che secondo loro contengono dati personali di dipendenti, indirizzi e-mail, contratti e altre informazioni non specificate. Per questi dati chiedono un minimo di 100 mila dollari e promettono di inviare i dati non appena verrà raggiunta la cifra di 500 mila dollari. (Vap)