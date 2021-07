Lombardia: Corbetta (Lega), un ulteriore milione di euro per il sistema Protezione Civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato, in sede di assestamento al bilancio 2021/23, un emendamento del gruppo Lega (primo firmatario Alessandro Corbetta) che stanzia ulteriori 1,1 milioni euro per il sistema di Protezione Civile. "L'emendamento – spiega Corbetta in una nota – integra il finanziamento per l'implementazione di centri polifunzionali di emergenza a livello provinciale. Si tratta di punti strategici sul territorio per coordinare l'operatività della Protezione Civile, necessari anche per ospitare i mezzi e i materiali in dotazione alle colonne mobili provinciali. L'obiettivo è quello di garantire il pronto intervento in caso di emergenza". "La volontà di procedere a una integrazione del capitolo di spesa – prosegue il consigliere regionale – è emersa dopo gli opportuni approfondimenti tra Regione Lombardia e le Province, conseguenti anche all'emergenza sanitaria". "Questo provvedimento si affianca alla proposta di legge, appena deliberata dalla Giunta per volontà dell'assessore Foroni, che renderà il sistema della Protezione Civile lombarda ancora più efficiente e funzionale, attraverso anche un addestramento speciale in alcuni settori". "I fondi previsti dall'emendamento – continua Corbetta – si aggiungono inoltre ai 5 milioni messi in campo da Regione Lombardia con un bando finalizzato all'acquisto di attrezzature per la gestione delle emergenze, fra cui dotazioni tecniche e mezzi di trasporto". "L'azione di Regione Lombardia – conclude Corbetta – non solo riconosce il grande impegno svolto dalle donne e dagli uomini della Protezione Civile, ma pone concrete basi affinché il loro lavoro possa diventare ancora più efficace". (Com)