Governo: ecco esito riunione Cipess di oggi

- Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) nella seduta di oggi ha approvato l’aggiornamento 2020 del Contratto di programma 2016-2020 tra ministero delle Infrastrutture e la Mobilità sostenibili (Mims) e Anas, che prevede investimenti per circa 2,3 miliardi di euro ed esprime parere favorevole sull’aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Mims e Rete ferroviaria italiana (Rfi Spa) che permette di contrattualizzare nuovi finanziamenti per 31,69 miliardi di euro. Approvati inoltre - si legge in una nota - il finanziamento integrativo, pari a 123,8 milioni di euro, per l’ampliamento della Base navale in Mar Grande nell’ambito del Cis Taranto e l’assegnazione di 150 milioni di euro agli Ecosistemi per l’innovazione nel mezzogiorno. Assegnate risorse Fsc alle Regioni e Province autonome. (Com)