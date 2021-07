Covid: Foschi (Pd Lazio), Michetti non fa appelli su vaccino per non perdere appoggio Fn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il candidato sindaco del centrodestra Michetti dice di non voler fare appelli a vaccinarsi perché vuole rispettare la libertà delle persone a poter decidere" invece dovrebbe dire che "non dice che non fa nessun appello per paura di perdere l'appoggio e i voti di Giuliano Castellino e Forza Nuova che anche oggi sono in piazza a manifestare contro il Green Pass e una dittatura sanitaria' che vedono solo loro". Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi(Com)