Lombardia: Cisl, sulla sanità manca una programmazione a livello di territorio

- Non è stato possibile firmare un protocollo d’intesa con la Regione Lombardia sulla riforma della sanità, perché manca una “forte e decisa” programmazione a livello di territorio. Lo afferma in una nota Pierluigi Rancati, segretario di Cisl Lombardia, commentando la proposta di riforma sanitaria regionale. “Abbiamo visto cosa è successo per la mancanza di una sanità territoriale efficiente: con le risorse del Pnrr dobbiamo fare tutto il possibile per invertire la rotta che ha portato ad anni di tagli alla sanità pubblica da parte dei vari governi che si sono succeduti”, ha aggiunto Francesco Corna, segretario della Cisl Bergamo. “Dobbiamo strutturare una sanità vicina alle persone che garantisca veramente una libertà di scelta tra pubblico e privato: la riforma sanitaria deve tenere conto degli ospedali nelle zone montane, luoghi penalizzati”, ha continuato, aggiungendo che i problemi della sanità lombarda risalgono a prima della pandemia. (Com)