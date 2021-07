Puglia: Leo, conservatori uniti in un grande cartellone di eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto contento di poter presentare la programmazione artistica dei cinque Conservatori presenti sul territorio regionale in un unico grande cartellone di eventi, finanziati da Regione Puglia, che da questa estate in poi animeranno tutta la Puglia". Lo ha dichiarato l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, l'avvio della prossima stagione di concerti che, da Taranto a Foggia, attraverserà la Puglia con decine di produzioni musicali, in tutte le forme artistiche: dal concerto solista, all'orchestra, alla musica da camera, alle produzioni multimediali: "Ad essere protagonisti di questa nuova stagione di concerti saranno i nostri giovani talenti, gli allievi dei Conservatori, insieme ai loro docenti. La Regione Puglia crede fortemente nell'alta formazione musicale del territorio tanto che abbiamo sottoscritto a fine giugno un Addendum di altre 500 mila euro alla Carta d'Intenti firmata nel 2018 dall'assessorato all'Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati regionali, per sostenere il potenziamento del sistema formativo musicale pugliese e promuovere la cultura della musica e dell'arte, quale leva dell'identità territoriale della Puglia". (segue) (Ren)