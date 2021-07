Puglia: Leo, conservatori uniti in un grande cartellone di eventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leo ha aggiunto: "Questo ulteriore stanziamento, finalizzato a garantire il prosieguo delle attività anche nel 2021, si somma al contributo straordinario di 1 milione e 500 mila euro che Regione Puglia ha messo in campo negli ultimi tre anni. Negli scorsi giorni si sono conclusi i lavori della commissione regionale per la validazione dei progetti artistici presentati dei Conservatori e finanziati da Regione Puglia. A far parte del tavolo in qualità di esperto abbiamo nominato la grandissima pianista Beatrice Rana, giovane talento pugliese ormai di fama internazionale, formatasi proprio in uno dei Conservatori della Puglia. Visto il suo straordinario talento artistico e la sua capacità di portare alto il nome della Puglia ormai in tutto il mondo, sono molto orgoglioso di poter condividere con lei questa iniziativa finalizzata proprio a supportare e valorizzare i nostri talenti musicali". Quindi ha concluso: "L'alta formazione musicale della Puglia è un'eccellenza, è importante contribuire a valorizzare i talenti musicali dei giovani iscritti, sviluppando un processo di crescita della conoscenza del patrimonio musicale e allargandone la fruizione. La Carta d'Intenti lanciata da Regione Puglia va proprio in questa direzione" ha concluso l'assessore Leo. (Ren)