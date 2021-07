Bosnia: Alto rappresentante Inzko, comunità internazionale deve trovare un nuovo approccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le potenze occidentali, ed in particolare l'Unione europea, devono affrontare il processo di riconciliazione in Bosnia Erzegovina in un modo nuovo e "più robusto". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante uscente della comunità internazionale nel Paese, Valentin Inzko, in un'intervista alla stampa statunitense. Secondo Inzko, l'approccio della comunità internazionale alla Bosnia Erzegovina nell'ultimo decennio "è stato sbagliato". Inzko ha osservato che la posizione assunta dalla comunità internazionale più di dieci anni fa non è riuscita a produrre l'unità desiderata nel Paese, in parte perché i leader politici della Bosnia Erzegovina sono "non sinceri". "Quando si parla di valori europei, a volte è solo una storia vuota, ad esempio quando si tratta di Stato di diritto. Nessuno dei politici prende questo tema sul serio", ha detto Inzko. "Il nuovo approccio dovrebbe essere più robusto e deve esserci un senso di urgenza", ha sottolineato l'Alto rappresentante. (segue) (Seb)