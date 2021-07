Bosnia: Alto rappresentante Inzko, comunità internazionale deve trovare un nuovo approccio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico austriaco Valentin Inzko lascerà la carica di Alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina il primo agosto. Il Consiglio per l'attuazione della pace (Pic), l'organismo internazionale incaricato dell'attuazione dell'Accordo di pace di Dayton in Bosnia Erzegovina, dopo diversi mesi di negoziati ha raggiunto un accordo sulla nomina del deputato tedesco Christian Schmidt come successore di Inzko, nomina a cui però la Russia si è opposta. Inzko è l'Alto rappresentante della comunità internazionale dal marzo 2009. Lo stesso Inzko ha presentato lo scorso 4 maggio l'ultimo rapporto sullo stato dell'attuazione della pace nel Paese. Il rapporto copriva il periodo dal 16 ottobre 2020 al 15 aprile di quest'anno. (segue) (Seb)