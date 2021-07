Etiopia: Quartapelle (Pd), denuncia Weber drammatica, cibo non è arma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La denuncia della rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa Annette Weber su quanto avviene in Etiopia "è agghiacciante. Il World Food Programme distribuirà cibo ancora per 2 giorni poi centinaia di migliaia di persone saranno alla fame. Il governo etiope dia accesso umanitario immediato al Tigray. Il cibo non è un'arma". Lo scrive Twitter Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Pd e capogruppo Pd in commissione Esteri della Camera. (Rin)