Speciale infrastrutture: investimento da 7,8 milioni di euro per rinnovamento linea ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale della Lombardia ha approvato un investimento di 7,8 milioni di euro per le opere sostitutive dei due passaggi a livello nei comuni di Locate Varesino e Carbonate. "L'investimento - commenta in una nota Claudia Maria Terzi, assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile - è cospicuo e importante per il territorio. L'eliminazione di due passaggi a livello potrà portare benefici al servizio ferroviario eliminando le interferenze con la viabilità e andrà a migliorare il sistema della mobilità all'interno dei paesi interessati, ovvero Locate Varesino e, in parte, Carbonate. Il progetto prevede la realizzazione di infrastrutture viabilistiche e ciclopedonali che ricuciranno la cesura rappresentata dalla ferrovia e offriranno nuove possibilità di collegamento". "Positiva - conclude Terzi - tra le altre cose la particolare attenzione alla mobilità dolce, in modo da tutelare i cittadini che si spostano a piedi o in bicicletta". Il progetto prevede la realizzazione di un sottopasso utilizzabile da mezzi di soccorso e pesanti, un nuovo percorso e un nuovo ponte ciclopedonale e un nuovo parcheggio. (Com)