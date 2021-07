Speciale scuola: Bianchi, peggioramento certificato da Invalsi non da ora, ora incidere con Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati Invalsi "certificano due cose: il peggioramento della situazione negli ultimi due anni e il fatto che già da prima la situazione era diseguale in Italia con grandi differenze tra Nord e Sud certificate dagli abbandoni espliciti o impliciti e cioè di ragazzi che finivano il corso ma senza competenze adeguate". Lo ha spiegato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in videocollegamento con il TgCom24. La chiusura "ha peggiorato la situazione, ma si tratta di affrontarla con il respiro di un cambiamento strutturale del Paese" e su questo "deve incidere il Pnrr", ha aggiunto per poi concludere: "Senza la formazione, non solo dei ragazzi, ma anche degli adulti, il Paese non può migliorare. Torniamo a porre la scuola al centro di tutta la nostra attenzione e del nostro Paese". (Rin)