Mar Cinese Meridionale: capo del Pentagono a Singapore, rivendicazioni di Pechino infondate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivendicazioni della Cina sul Mar Cinese Meridionale non hanno basi secondo il diritto internazionale. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, in un intervento tenuto oggi all’Hotel Fullerton di Singapore, durante il quale ha ribadito l’intenzione di Washington di mantenere forti capacità militari nell’Indo-Pacifico per “scoraggiare chiunque voglia fare l’errore di affrontarci”. “Sfortunatamente – ha sottolineato Austin – il mancato impegno di Pechino a risolvere le dispute in maniera pacifica e a rispettare lo stato di diritto non si manifesta solo in mare. Basti vedere le aggressioni contro la Cina, le attività militari destabilizzanti nei confronti del popolo di Taiwan, il genocidio e i crimini contro l’umanità commessi nei confronti dei musulmani uiguri nello Xinjiang”. (segue) (Fim)