Mar Cinese Meridionale: capo del Pentagono a Singapore, rivendicazioni di Pechino infondate (3)

- Quanto al dossier Taiwan, il capo del Pentagono non si è espresso sulle tempistiche di un’eventuale campagna militare di Pechino volta a riprendere il controllo dell’isola (lo aveva fatto lo scorso marzo il comandante delle forze Usa nell’Indo-Pacifico, ammiraglio Philip Davidson, secondo cui la Cina potrebbe essere pronta a sferrare l’attacco entro sei anni). Tuttavia, Austin ha ricordato come il presidente cinese Xi Jinping in persona “abbia espresso chiaramente le sue intenzioni”. “Credo che abbiamo il dovere di prenderlo in parola”, ha aggiunto il segretario alla Difesa Usa. Austin ha parlato anche della crisi in Myanmar, tornando a invitare la giunta militare che ha preso il potere lo scorso primo febbraio a impegnarsi sul piano in cinque punti delineato ad aprile dall’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico per “porre fine al bagno di sangue” e “forgiare una pace duratura”. A Singapore Austin ha incontrato ieri il primo ministro Lee Hsien Loong e l’omologo Ng Eng Hen. Nei prossimi giorni sarà anche a Hanoi e, soprattutto, a Manila, dove avrà un confronto con il presidente filippino Rodrigo Duterte. (Fim)