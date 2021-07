Malta: figlio della giornalista Caruana Galizia ascoltato in caso contro imprenditore Fenech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matthew Caruana Galizia, figlio della giornalista maltese uccisa e direttore della fondazione per cercare di fare luce su questo omicidio, è stato ascoltato oggi nell'udienza del caso che vede tra gli imputati l'imprenditore Yorgen Fenech. Quest'ultimo è accusato di complicità nell'omicidio della giornalista maltese avvenuto nell'ottobre del 2017. Caruana Galizia ha letto in aula una e-mail che sarebbe stata inviata da Fenech a Chris Mifsud, in rappresentanza della società Electrogas: "Siamo come un treno e se qualcuno deve fermare questo treno, devono farlo saltare dai binari", ha affermato. "Stiamo lavorando sui documento come in un puzzle", ha aggiunto il figlio della giornalista maltese uccisa. Caruana Galizia ha detto inoltre che, dopo l'uccisione della madre, è stato contattato da qualcuno che gli ha inviato delle foto di un assegno bancario emesso in favore di Fenech da una banca con sede in un Paese del Golfo Persico. Secondo quanto stabilito oggi, la prossima udienza nel caso si terrà il 2 agosto. (Res)