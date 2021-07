Turismo: assessora Roma, Italia può ripartire grazie a Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ripartenza significa anche collaborazione e confronto, soprattutto in tema di turismo.Roma è la Capitale di un Paese unico al mondo: chi sceglie di visitare l’Italia sceglie una vacanza dalle mille opportunità". Lo dichiara in un post su Facebook l'assessora al Turismo di Roma, Veronica Tasciotti. "Paesaggi, arte, storia, cultura, sport, eventi, gastronomia, luxury, artigianato di livello e moda - aggiunge -. Tutte eccellenze da valorizzare, simboliche della nostra identità, in un’ottica di messa a sistema che dà valore aggiunto alle nostre attrattive.Ne ho parlato con Lara Magoni, Assessore al Turismo della Regione Lombardia: focus dei nostri progetti, la promozione e il potenziamento del brand Italia all’estero. Percorsi turistici che portino i visitatori a scoprire tutta l’Italia, definizione di target altospendenti che siano impattanti per l’indotto di filiera, condivisione di strategie che consentano di creare occupazione e sviluppo mettendo a frutto le nostre migliori risorse. Il Paese - conclude - può ripartire attraverso Roma, città simbolo della rinascita, e Roma è determinata a fare la sua parte.Lavoriamo per il lavoro. È la nostra priorità". (Rer)