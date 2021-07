Russia: Putin, la rapida ripresa economica è accompagnata da aumento inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rapida ripresa in settori chiave dell'economia russa è accompagnata da un aumento dell'inflazione, che ha leggermente superato gli obiettivi. Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin, nella riunione di governo odierna sulle questioni economiche. "Nel nostro Paese, ad una ripresa abbastanza rapida di settori chiave dell'economia nazionale, del mercato del lavoro, oltre che dei mercati esteri, si accompagna anche un aumento dell'inflazione, che forse non sarà così significativo, ma va comunque oltre i nostri obiettivi", ha dichiarato Putin. "È chiaro che diversi fattori giocano un ruolo, sia interni che esterni", ha affermato il capo dello Stato, sottolineando che il governo e la Banca centrale stanno reagendo di conseguenza sia a livello di azioni macroeconomiche che di regolamentazione settoriale. Di recente la Banca centrale russa ha elevato il tasso di riferimento dal 5,5 al 6,5 per cento annuo, per compensare il rialzo dell'inflazione e l'aumento delle aspettative inflazionistiche. (Rum)