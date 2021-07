Scuola, Ruffino (CI), sia in presenza, no pretesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche cose, nonostante la pandemia, sono imprescindibili per un Paese che ha veramente a cuore la ripartenza. Tra queste, vi è senza dubbio la ripresa della scuola in presenza. Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Coraggio Italia. "Stiamo parlando - aggiunge - di un diritto sacrosanto dei nostri ragazzi alla socialità e all'istruzione che non può più essere negato, a maggior ragione dopo un anno e mezzo di pandemia. Non ci sono più scuse, né emergenze inaspettate: la nostra scuola deve ripartire in presenza e per farlo ha bisogno di stabilità nelle nomine dei docenti e un'organizzazione del trasporto pubblico locale finalmente esaustiva". Per Ruffino, "noi di Coraggio Italia siamo per le riaperture e per la sicurezza, un binomio inscindibile, concreto, alla portata del Paese. Un binomio lontano anni luce da quel pallido riflesso della vera didattica che è stato la Dad. Per noi, il primo giorno di scuola, deve tornare ad essere una festa per i nostri ragazzi: la vera festa della ripartenza".(Com)