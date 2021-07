Ambiente: assessora Lazio, ok a riordino aree naturali protette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un altro passo in avanti verso la semplificazione amministrativa, per una gestione più efficiente delle aree naturali protette, con cui il nostro patrimonio naturalistico va configurandosi progressivamente in ambiti omogenei, in termini di biodiversità ed ecosistemi. Una ripartizione, sotto la gestione unitaria regionale, grazie alla quale otterremo un potenziamento anche dal punto di vista delle attività di tutela ambientale”. Così in una nota Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio, commenta la proposta di legge sul riordino delle aree naturali protette prevista da una propria delibera approvata oggi dalla Giunta regionale e che verrà poi sottoposta all’esame del Consiglio regionale. (segue) (Com)