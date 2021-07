Ambiente: assessora Lazio, ok a riordino aree naturali protette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le aree naturali protette interessate da questo provvedimento sono state così riordinate: la ‘Riserva naturale regionale di Tor Caldara’ passa all’Ente regionale ‘Parco dei Castelli Romani’, e insieme assumono la nuova denominazione di ‘Parchi dei Castelli Romani e dell’Agro Pontino’; la ‘Riserva naturale regionale di Macchiatonda’ all’Ente gestore del ‘Parco naturale regionale di Bracciano – Martignano’, e insieme diventano ‘Parchi di Bracciano - Martignano e del territorio Tolfetano Cerite’; il ‘Parco sub-urbano Valle del Treja’ passa all’Ente regionale ‘Monti Cimini- Riserva naturale Lago di Vico’, e insieme diventano ‘Parchi della Tuscia Laziale’; la ‘Riserva parziale naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile’ va all’Ente regionale ‘Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia’, sotto l’unica denominazione ‘Parchi dell’Appennino e dei Laghi Reatini’ - spiega Lombardi - Il ‘Parco suburbano dell'Antichissima città di Sutri’ viene invece convertito in ‘Monumento Naturale dell’Antichissima città di Sutri’”. Soppressi i Consorzi di gestione del ‘Parco sub-urbano Valle del Treja’, e della ‘Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile’, in adeguamento alla norme vigenti”. (segue) (Com)