Ambiente: assessora Lazio, ok a riordino aree naturali protette (3)

- “Il riordino previsto da questa proposta di legge è la tappa di un processo più ampio fin qui portato avanti grazie alla concertazione con i Comuni interessati condotta dalla Direzione Parchi del mio Assessorato, che ringrazio per il lavoro svolto – prosegue Lombardi – Il passaggio alla gestione unitaria regionale continuerà con la partecipazione e collaborazione dei Comuni delle aree naturali protette, così riordinate, i cui sindaci, parteciperanno alle sedute del Consiglio Direttivo dei nuovi soggetti gestori, con funzioni consultive e propositive”. “Tra le altre misure previste dalla delibera, la nomina di un direttore per il Parco Marturanum, le Riserve naturali di Monte Rufeno, Selva del Lamone, Monterano, Lago di Posta Fibreno, Montagne della Duchessa e per le aree naturali protette non riformate”, conclude Lombardi. (Com)