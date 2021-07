Cultura: lo street artist Dem entra nella Collezione Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Collezione Farnesina apre nuovamente le porte alla Street art: nella sezione dedicata alla grafica e all'illustrazione, trovano spazio due disegni del noto street artist italiano Dem (all’anagrafe Marco Barbieri, Codogno, 1978), secondo quanto riferisce il sito internet della Farnesina. Conosciuto principalmente per i suoi murales, Dem ha in realtà sperimentato i linguaggi più differenti, dall'illustrazione alla pittura su tela, dall’installazione alla ceramica, fino alla produzione del film “Supra Natura” (in collaborazione con Seth Morley, 2013). L’artista vanta, inoltre, varie pubblicazioni e mostre internazionali, tra cui ‘Street Art, Sweet Art’ al Pac di Milano, ‘From Street to Art’ all’Istituto italiano di cultura di New York e ‘Cctv’ all’Apostrophe Gallery di Hong Kong. Nei due disegni, “Ovoo” e “Ovoo2” (2013), si riconoscono le radici del repertorio iconografico dell’artista lodigiano, normalmente abitato da strane creature, personaggi onirici e maschere ancestrali. (Res)