Speciale scuola: assessore Lazio, 98 per cento personale scuola vaccinato, ora pensiamo a studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 98 per cento del personale docente e non docente è stato vaccinato e il 50 per cento della fascia 12/18 anni che va incrementato. Chiediamo uno sforzo ai pediatri di libera scelta subito dopo ferragosto di fare delle chiamate attive ai propri assistiti". Lo ha detto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato a margine dell'inaugurazione del Vax&go all'aeroporto di Fiumicino. (Rer)