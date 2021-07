Speciale scuola: Laforgia (Leu), bene Draghi su scuola in presenza, obbligo vaccino a prof

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono d'accordo col presidente Draghi, la scuola deve riaprire in presenza ad ogni costo, per questo è giusto affrontare il tema dell'obbligo alla vaccinazione per gli insegnanti, senza polemiche strumentali come cerca ogni giorno di fare Salvini. Salute dei cittadini e qualità della formazione per i nostri ragazzi devono essere le priorità della ripartenza". Lo afferma in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Com)