Italia: previsioni Fmi, crescita al 4,9 per cento nel 2021

- L'economia italiana crescerà del 4,9 per cento nel 2021 e del 4,2 per cento nell'anno successivo. Lo riferisce il nuovo rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi) sulle prospettive economiche, il World Economic Outlook presentato oggi. Il dato presentato oggi migliora le previsioni per il nostro Paese, che nell'edizione di aprile del rapporto vedevano una crescita del 4,2 per quest'anno e del 3,6 per cento per il prossimo. I dati per l'area euro vedono una crescita del 4,6 per cento nel 2021 e del 4,3 per cento nel 2022. (Nys)