Cina: piattaforma WeChat sospende registrazione nuovi utenti per "aggiornamento tecnico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle nuove restrizioni, Tencent ha perso oggi il 9 per cento, il massimo dall'ottobre 2011. La perdita registrata negli ultimi due giorni è stata pari a oltre 100 miliardi di dollari di valore di mercato ed è stata accompagnata dal crollo in borsa delle più grandi aziende cinesi. Meituan, una controllata di Tencent, ha perso oggi la cifra record del 18 per cento, a causa del regolatore antitrust che ha ordinato alle piattaforme di consegna di cibo la "tutela del benessere dei conducenti di consegna". Il governo di Xi Jinping negli ultimi nove mesi ha intrapreso una serie di repressioni contro le più influenti aziende del settore privato cinese su questioni che vanno dall'antitrust alla sicurezza dei dati, mentre cerca di frenare l'influenza dei giganti della tecnologia, tra cui quelli quotati negli Stati Uniti. (segue) (Cip)