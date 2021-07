Cina: piattaforma WeChat sospende registrazione nuovi utenti per "aggiornamento tecnico" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi divieti sono quelli rivolti ad alcune piattaforme cinesi di tutoraggio, che venderanno le loro azioni dopo che Pechino ha annunciato di vietare l'insegnamento privato a scopo di lucro per "alleviare le pressioni finanziarie sulle famiglie". Lo ha reso noto in un comunicato il gruppo dell'istruzione cinese Tal, facendo sapere che queste regole andranno a danneggiare il mercato dell'insegnamento privato cinese da 120 miliardi di dollari. Oltre a Tal, anche l'azienda di tutoraggio scolastico Gaotu Techedu, anch'essa negli Stati uniti, venderà le sue azioni. New Oriental, Koolearn Technology Holding, Scholar Education Group e China Beststudy Education Group hanno rilasciato dichiarazioni simili. (Cip)