Pomezia: asta ecomostro piazza Ungheria, chiarimenti dell'amministrazione

- Il 7 luglio scorso il Comune di Pomezia ha partecipato all'asta per la vendita dell'ecomostro di piazza Ungheria, conosciuto come "ex Biagio". "A oggi sappiamo che la procedura di asta non si è conclusa - spiega in una nota il sindaco Adriano Zuccalà - questo vuol dire che non è stata dichiarata né deserta né assegnata. Per questo siamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dell'Ente che gestisce la procedura per capire quali saranno i passi successivi da compiere. Chiunque insinua dubbi o mancanze da parte dell'ente, gioca solo a favore di altri e non dei cittadini. Il comune continuerà a seguire la procedura in tutte le sue fasi", conclude.(Com)