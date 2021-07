Atac, Figliomeni (Fd'I): è prioritaria una rapida stabilizzazione degli autisti precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario procedere, quanto prima, alla stabilizzazione dei lavoratori precari di Atac tra cui gli autisti e, invece, dalle notizie che ci pervengono, sembrerebbe che stiano procedendo con delle nuove assunzioni a discapito di lavoratori già formati". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Il Sindaco Raggi, oramai a inizio mese, si limitò a dire 'la stabilizzazione dei dipendenti di Atac sta richiedendo più tempo del previsto', ma per il momento tutto tace. Ciò è inaccettabile perché tutto questo pone una forte preoccupazione per gli stessi lavoratori nonché va ad incidere su un servizio di trasporto che, come vediamo tutti i giorni, necessiterebbe di un rapido e repentino cambio di passo. Il Sindaco continua ad andare avanti a slogan elettorali, ma la celerità dell'amministrazione a guida Raggi l'abbiamo vista solo quando si è trattato di distribuire poltrone ad amici e compagne. Dopo la nostra specifica interrogazione sulla questione, sollecitiamo risposte concrete sulla procedura. Occorre procedere alla immediata stabilizzazione degli autisti perché questa ingiustificata precarietà è inaccettabile e, fra l'altro, occorre considerare che il personale che ha operato per l'Azienda è già stato formato attraverso l'esperienza acquisita nel biennio, a spese di Atac e, pertanto, appare illogico ricorrere ad altre assunzioni illusorie, utili solo per la campagna elettorale della Raggi". (Com)