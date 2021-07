Sicilia: emergenza incendi, stato di allerta per corpo forestale regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stato di allerta generale e revoca di tutte le ferie a personale e dirigenti del Corpo forestale regionale". Ne ha dato comunicazione il dirigente generale Giovanni Salerno che, in accordo con l'assessore all'Ambiente e Territorio della Regione Siciliana Toto Cordaro, alla luce dei dieci giorni di allerta meteo previsti, ha disposto con effetto immediato lo "stato di allerta generale", il rinvio delle ferie e la revoca del riposo settimanale: "L'obiettivo è garantire la piena operatività del servizio di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. Tutto il personale, infatti, sarà impiegato per intensificare le attività di vigilanza sul territorio, soprattutto in prossimità delle aree più a rischio, assicurando una maggiore presenza nelle fasce orarie più calde".(Ren)