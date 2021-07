Calabria: Gallo, finalmente al via sperimentazione diga Re di Sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo qualche decennio di attesa, oggi salutiamo un buon risultato. Finalmente partirà la fase sperimentale degli invasi della diga “Re di sole”. Una volta a regime, questa infrastruttura servirà circa mille ettari di terreno, che potrà essere destinato ad alcune colture importanti come la patata Igp della Sila". È quanto ha affermato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, nel corso della conferenza stampa sull’avvio degli invasi sperimentali della diga “Re di Sole” di San Giovanni in Fiore. All’incontro – che si è svolto nella Cittadella “Jole Santelli” di Catanzaro – ha preso parte anche il presidente della Giunta, Nino Spirlì. Sono intervenuti il presidente del Consorzio di bonifica bacini meridionali del Cosentino, Salvatore Gargiulo, il presidente e il direttore di Coldiretti Calabria, Franco Aceto e Francesco Cosentini, e il presidente Anbi Calabria, Rocco Leonetti. Gallo ha dichiarato: "In queste aree si creeranno anche nuovi posti di lavoro. Perché l’acqua è vita, è agricoltura avanzata, significa lavoro ed economia. Salutiamo perciò con grande soddisfazione il lavoro fin qui svolto dal Consorzio di bonifica bacini meridionali del Cosentino, frutto di una forte sinergia e collaborazione positiva con Regione Calabria, Anci, Coldiretti e altre associazioni di categoria". Il presidente Nino Spirlì ha affermato: "Bene che nasca una diga e che sia di conforto all’agricoltura. Da questa ricchezza ne possono nascere tante altre. Il Consorzio è uno strumento importantissimo e anche stavolta ha funzionato. Andiamo avanti su questa strada: se riusciamo a creare una rete utile, nessuno ci potrà mai più considerare inutili. Questa è la Calabria che ci piace e che merita di essere rappresentata". (Ren)