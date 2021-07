Caso camici: Pd, Fontana non ha autorevolezza necessaria per governare la Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i pubblici ministeri “esistono gli elementi per chiudere le indagini e probabilmente mandare a processo il presidente Fontana: lasciamo l'amministrazione della giustizia ai tribunali, ma torniamo a ribadire che ha mentito ai lombardi, perso ogni credibilità e non ha l'autorevolezza necessaria a governare la Lombardia”. Lo affermano in una nota congiunta Vinicio Peluffo e Fabio Pizzul, rispettivamente segretario regionale e capogruppo del Partito democratico, commentando la chiusura delle indagini sul cosiddetto “caso camici”. “È passato poco meno di un anno dalla presentazione della mozione di sfiducia, che fu respinta in aula dalla sua maggioranza a prescindere da ogni valutazione oggettiva: il reato ipotizzato è grave e la fase drammatica in cui si trovava la Lombardia è un'aggravante, non certo una scusante come i suoi colleghi di maggioranza provano ad accreditare”, hanno detto. (Com)