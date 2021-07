Covid: Gemelli, assessore D'Amato premia medici e operatori Policlinico impegnati in emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I riconoscimenti che consegniamo oggi - ha spiegato nella nota l'Assessore D'Amato - sono un piccolo gesto di gratitudine per un lavoro enorme, fatto di sacrificio, professionalità e spirito di servizio. Il nostro Sistema Sanitario Regionale ha risposto bene durante la pandemia e sta riuscendo ad adeguarsi ai cambiamenti. Sono orgoglioso di aver reso bene un servizio. Il Lazio è diventato un modello nella gestione della pandemia e questo è stato ed è possibile grazie alle persone che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza dei cittadini. Quello di oggi è un modo per dire grazie a tutte le persone che, con grande impegno ed enormi rinunce, hanno reso e stanno rendendo alla collettività un servizio impagabile. Abbiamo combattuto un nemico invisibile nelle trincee degli ospedali. Ora bisogna proseguire nella vaccinazione della popolazione di tutte le fasce di età e soprattutto dei giovani. Speriamo di riuscire entro la fine di agosto a vaccinare l'80% dei cittadini. Più riusciremo a vaccinare e minori saranno le complicazioni soprattutto per le terapie intensive. I numeri parlano chiaro, dobbiamo correre veloci è l'unica arma per sconfiggere il virus è il vaccino per mettere in sicurezza la nostra salute e quella di tutte le altre comunità. Dobbiamo inoltre dare una forte accelerazione per la sanità del futuro che sarà fatta di teleconsulto, telemedicina e assistenza domiciliare". (segue) (Com)