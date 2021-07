Covid: Gemelli, assessore D'Amato premia medici e operatori Policlinico impegnati in emergenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo toccato con mano come una cosa piccola e lontana può provocare danni irreparabili. Il Policlinico Gemelli ha affrontato l'emergenza Covid-19 grazie a un magnifico lavoro di squadra e, con il contributo di tutti, sono state superate anche le situazioni più critiche - ha affermato il Dottor Cambieri - e lo abbiamo fatto con orgoglio e tenacia. Ci ha incoraggiati il senso di appartenenza alla nostra struttura, forte e determinante nella lotta contro la pandemia. Struttura che continua a vaccinare e che sta gestendo la quarta e speriamo ultima ondata del virus". In questa particolare contingenza storica, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, insieme a tante altre strutture ospedaliere del Paese, si è attivata per rispondere all'emergenza sanitaria, mettendo in campo i medici, gli infermieri e tutto il personale dell'ospedale con grande senso di responsabilità e senza risparmio di risorse. (segue) (Com)