Covid: Gemelli, assessore D'Amato premia medici e operatori Policlinico impegnati in emergenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 24 febbraio 2020 il Gemelli ha destinato alcuni reparti di terapia intensiva a pazienti sospetti Covid-19. Il 16 marzo ha attivato l'attività del Columbus Covid 2 Hospital con i primi 21 posti letto di terapia intensiva iniziando il trasferimento dei primi pazienti contagiati da Covid-19. Il 2 aprile l'hotel Marriot ha messo a disposizione 162 posti letto per pazienti post-acuti a bassa intensità di cura in attesa della negativizzazione dall'infezione da Covid-19. Il 21 aprile il Gemelli ha inaugurato il primo Day Hospital in Italia per visite ed esami di controllo post Covid-19. Il 1 ottobre con la seconda ondata il Gemelli ha risposto con una capacità di 417 letti di cui 89 di terapia intensiva e subintensiva. Nonostante l'emergenza coronavirus il Gemelli ha continuato a prendersi cura al meglio di tanti pazienti. 2.310.493 persone sono state prese in carico con prestazioni ambulatoriali; sono stati 57.895 gli accessi al Pronto Soccorso; 82.019 le persone ricoverate; 57.388 gli interventi chirurgici effettuati, 3.840 i bambini nati e 220 i trapianti di rene, fegato e midollo effettuati. (segue) (Com)