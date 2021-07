Covid: Gemelli, assessore D'Amato premia medici e operatori Policlinico impegnati in emergenza (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Policlinico Gemelli pubblica annualmente il proprio Bilancio di Missione con l'obiettivo di rendere conto all'esterno del grado di perseguimento della propria missione e dei risultati prodotti nel tempo. A partire da quest'anno è stato avviato un nuovo percorso, ispirato a standard nazionali e internazionali di misurazione d'impatto, per descrivere le nostre azioni in funzione del valore economico, sociale e ambientale generato all'interno del territorio in cui la Fondazione opera. È questa una scelta che si inscrive nel più ampio disegno volto a perseguire qualità delle cure e sicurezza delle persone, non più in chiave autoreferenziale bensì in base oggettiva e in standard misurabili, di cui l'accreditamento Joint Commission International costituisce l'obiettivo più significativo, verificando che gli effetti prodotti siano rilevanti e confrontabili, secondo modelli accettati e condivisi. Ciò al fine di migliorare sempre l'impegno del Gemelli al servizio della comunità. (Com)