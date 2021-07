Speciale difesa: Libia, ambasciatore Usa Norland, garantire successo elezioni di dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale e ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha sottolineato la necessità di garantire il successo delle elezioni generali nel Paese, previste per il prossimo dicembre 2021. Ciò è avvenuto in occasione della visita tenuta da Norland a Tripoli, dove il diplomatico ha incontrato il primo ministro del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, e ha partecipato alla cerimonia per la sigla di un accordo in ambito di telecomunicazioni tra la compagnia libica Hatif e la statunitense Infinera. Al centro della visita di Norland, secondo quanto riferisce una nota del dipartimento di Stato di Washington, vi sono stati anche incontri con diversi altri rappresentanti libici e internazionali. Tra i preparativi per le elezioni che i leader libici dovrebbero compiere, ha detto Norland, vi sono la definizione di una base costituzionale e della legge elettorale che le regolerà. La classe dirigente del Paese nordafricano dovrà trovare i compromessi necessari a soddisfare le aspettative del popolo libico per elezioni libere e giuste, ha sottolineato Norland, definendole “un passo essenziale” in direzione di una Libia stabile, unificata e democratica. Il diplomatico ha inoltre riaffermato che la stabilità e il progresso continuo lungo il percorso politico e di sicurezza condurrà a maggiori opportunità economiche, investimenti esteri e prosperità per i libici. (Nys)